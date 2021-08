Apocalyptische beelden na ontploffingen in Brits stadje

Boven het Britse Leamington Spa hangen vrijdag donkere rookwolken nadat een zware brand ontstond net buiten het centrum van de stad. Inwoners deelden op sociale media dat er verschillende ontploffingen te horen waren in het industriegebied. Volgens de Britse media is de brandweer massaal aanwezig om de vlammen te bestrijden. Enkele wegen werden afgesloten, en inwoners van de stad worden aangeraden binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Het is voorlopig niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen.