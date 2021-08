Vrijdagavond start ‘Temptation island: Love or Leave’ met een dubbelaflevering op Play5 en GoPlay. Daarin ontmoeten we straks Delphine en Bert, die al tien jaar een koppel vormen. Bert doet mee aan ‘Temptation island’ om het vertrouwen van Delphine terug te winnen, want momenteel is dat ver te zoeken. Delphine volgt hem overal en altijd aan de hand van een tracking-app.