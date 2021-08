Straks weer vroeger uit de veren voor school: moeten je kinderen nu al vroeger gaan slapen of niet?

De tijd van uitslapen is voorbij: op 1 september gaat het nieuwe schooljaar van start en kinderen worden ’s morgens fris en monter in de klas verwacht. Dus … komt het zandmannetje ’s avonds best wat eerder langs. Maar hoe introduceer je na twee maanden vakantie een vroegere bedtijd? Best geleidelijk aan of mag het ook iets abrupter, zodat de kroost kan genieten tot het allerlaatste moment?