Vechten Manchester City en United onderling de komst van Ronaldo uit?

“We moeten Ronaldo bedanken voor hetgeen hij gedaan heeft, ook als voorbeeld voor de jeugd. Maar we moeten vooruit”, zei Allegri op een persconferentie. De Portugese voetbalster zal dus niet op het veld staan in de match tegen Empoli zaterdag.

Vrijdagvoormiddag liet Ronaldo de dagelijkse training aan zich voorbijgaan, ook al zakte hij af naar het trainingscentrum van Juventus. De Portugees bleef er niet langer dan een uur en vertrok toen de training van start ging.

Ook Pep Guardiola reageerde op een persconferentie op de potentiële komst van Ronaldo. “In de laatste drie à vier dagen kan alles nog gebeuren. Ronaldo beslist zelf waar hij naartoe wil, niet ik, en ook niet de club. Veel zaken zijn momenteel nog veraf”, reageerde de 50-jarige coach.

Toch lijkt de komst van Ronaldo geen must. “Ik ben enorm tevreden over de groep die ik momenteel ter beschikking heb. Meer dan tevreden zelfs. We hebben ongeveer dezelfde ploeg als vorig jaar, maar Grealish kwam er nog bij en Aguëro vertrok. Ik focus op het werk dat op onze plank ligt met de spelers die ik ter beschikking heb”, aldus Guardiola.

Manchester City is niet de enige ploeg die Ronaldo naar zich toe wil lokken. Volgens verschillende bronnen zou City zelfs concurrentie krijgen van stadsrivaal Manchester United, de ex-ploeg van Real Madrid. Een Manchester Derby in de strijd om Cristiano Ronaldo dringt zich op. Ook United-coach Solskjaer gaf intussen zijn standpunt: “Hij is misschien wel de beste voetballer aller tijden, samen met Messi. Ik dacht niet dat Ronaldo zou weggaan bij Juventus. Er zijn momenteel veel speculaties. Ronaldo en ik hebben een goede verstandhouding, en hij weet hoe ik denk over hem. Als hij van club verhuist, weet hij ons te vinden”, zette Solskjaer de deuren wagenwijd open voor een transfer naar zijn ex-club United.

