Politie waarschuwt voor virus in Windows: “Criminelen kijken mee met wat je intikt”

Er gaat bijna geen week voorbij of we worden gewaarschuwd voor één of ander nieuw computervirus. Het ene al gevaarlijker dan het andere. De federale politie wijst nu op een gevaarlijk ‘beestje’ in de Windows-omgeving dat registreert wat je op je klavier typt. En dat kan nare gevolgen hebben.

Het dook al eerder eens op en Microsoft heeft zijn Defender-beveiligingssoftware intussen bijgewerkt om het virus af te blokken. Maar de computergigant maant gebruikers wel aan om zeer voorzichtig te zijn. “Want cybercriminelen zijn zoals overvallers en inbrekers. Ze veranderen geregeld van werkwijze, maar als ze voelen dat iets ‘succes’ heeft, komt het sowieso na een tijdje terug”, waarschuwen fraudespeurders bij de federale politie.

Het virus waar ze nu voor waarschuwen op de website van de federale politie dringt binnen in pdf’s die als bijlage bij een e-mail worden gestuurd en die, van zodra je ze open klikt, ervoor zorgen dat malware rechtstreeks op je computer wordt gedownload. Vaak zonder dat je het zelf merkt, en dat maakt het zo gevaarlijk.

De hacker kan dan zelfs vanop afstand volgen wat je intikt. Paswoorden bijvoorbeeld, maar ook naar welke sites je surft. “Ze kijken over je schouder mee zonder dat je het zelf beseft.”

Digitale kluis

De computer crime unit van de federale politie (FCCU) raadt daarom nog eens aan om geen wachtwoorden of andere gevoelige informatie zoals geheime codes op te slaan in je browser, maar eerder in een beveiligde omgeving, een digitale kluis zeg maar.

“Belgische banken zijn gelukkig goed beveiligd. Bij internetbankieren loopt je weinig risico. Zo lang je zelf niet in de val trapt van oplichters en je bankgegevens of geheime codes geeft, natuurlijk”, zegt de FCCU.

Ze waarschuwen wel dat wie een mail krijgt, altijd goed naar het adres moet kijken. Het is niet altijd gemakkelijk om vervalsers te ontmaskeren, maar als je domeinnamen ziet waar je aan twijfelt en er zit bovendien een bijlage bij, open die dan niet zomaar.

“Onder meer via Doccle, een handig onlineplatform waarop je facturen en documenten van uiteenlopende bedrijven kan ontvangen, afhandelen en bewaren, wordt geregeld geprobeerd om virussen mee te sturen via bijlages. Bekijk altijd goed de afzender en google het adres desnoods voor je een pdf opent om te zien of de gegevens wel kloppen. Gaat het om een factuur, dan kan je bijvoorbeeld even naar de firma of leverancier bellen om te vragen of die mail wel effectief door hen verzonden werd. Het kost even tijd, maar bespaart je nadien misschien veel problemen”, klinkt het nog.