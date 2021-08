Tafeltennisser Laurens Devos stoot door naar halve finales op Paralympische Spelen

Tafeltennisser Laurens Devos (ITTF 1) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales op de Paralympische Spelen in Tokio. De 21-jarige Kempenaar won in de kwartfinales van klasse 9 met 3-0 van de Nigeriaan Tajudeen Agunbiade (ITTF 9): 13-11, 13-11 en 11-5.

Om een plaats in de finale neemt Devos het zaterdag op tegen de Rus Iurii Nozdrunov (ITTF 11), die de Brit Joshua Stacey (ITTF 13) met 3-2 (8-11, 11-7, 10-12, 11-9, 11-7) uitschakelde.

Later op de dag komt ook tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) in de kwartfinales in actie.

Devos en Van Acker zijn uittredende paralympische kampioenen van de Spelen in Rio de Janeiro. Beide Belgen zijn in hun klasse ook regerend wereld- en Europees kampioen.