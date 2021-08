Kinderen maken kennis met Van Eyck in pop-upmuseum

Het pop-upmuseum Van Eyck is sinds april 2021 geopend op de Kloosterbempden 5 in Maaseik. Het museum is niet alleen interessant voor volwassenen, er werd ook aan de jongeren gedacht.

Het Van Eyck pop-upmuseum is een must see. Je vindt er reproducties van alle werken van Van Eyck op ware grootte, het Lam Gods van Jan Peeters, de terracottabeelden van Jan Winkels en het 19de-eeuwse bronzen beeld van beeldhouwer J.G. Buckens. Via de kidsflyer kunnen kinderen vanaf 8 jaar er ook op een speelse manier kennismaken met de wereldse Van Eyck. De kinderen worden uitgenodigd om deel te nemen op locatie aan de prijsvragen waarmee ze een leuke prijs mee in de wacht kunnen slepen. De gelukkige winnaars van de afgelopen maanden zijn Sander Duchateau, Lieve Hevers, Annette Goyens, Marit en Elin van Huffel.

Foto: Winnares van de maand juni Annette Goyens (10).