Snapperstraat twee weken lang speelstraat

Middenin die Snapperstraat en in het midden van die 14-daagse periode werd er ook nog een heus straatfeest op poten gezet. Op zaterdag 22 augustus kwamen de meeste buren vanuit hun woningen naar de plek waar worsten en ajuin gebakken werden. Bij het inschenken van de drankjes kwamen de gesprekken op gang. Zo konden gevestigde buren kennismaken met de nieuwkomers en omgekeerd. Pasgeboren Snappertjes werden bewonderd in de armen van hun ouders. De andere kinderen amuseerden zich kostelijk met fietsen, krijttekenen op het wegdek en in het prachtige kasteel springen. De kinderen genoten ook van ijslolly’s en de ouderen zagen dat het goed was.

Na corona moest er natuurlijk heel wat bijgepraat worden en werden er fijne verhalen en weetjes uitgewisseld. Het voorspelde regenweer bleef uit en de zon speelde in de kaart van de organisatie die een mooie glanzende pluim op hun hoed verdient. De vele dikke duimen en uitspraken als “voor herhaling vatbaar” spraken boekdelen. Iedereen ging met een goed gevoel naar huis en de laatsten die bleven plakken, rolden spontaan de mouwen op en hielpen de infrastructuur nog opruimen. Weer een mooi memorabel moment in de lange geschiedenis van de Snapperstraat.