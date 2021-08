Derde Abbendaalwandeling voor Kom op tegen Kanker

“Met de steun van de familie Daniels Wulfranck konden we rekenen op een zeer mooie locatie in Meershoven”, klinkt het bij de organisatie. “De twee wandelclubs uit Bilzen - de Demerstappers en Eureka - daagden massaal op en droegen hun steentje bij ter ondersteuning van dit evenement waarvan de opbrengst integraal naar Kom op tegen Kanker gaat. Daarom willen wij van Gelo1000 iedereen bedanken die hieraan deelgenomen heeft als helper of steunverlener.”

Meer info over Gelo1000: zie www.gelo1000.be