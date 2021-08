Gent loot met Servische, Estse en Cypriotische ploegen haalbare tegenstanders in Conference League

Naast de Europa League werd er vrijdagmiddag ook geloot voor de groepsfase van de nieuwe Conference League. Gent zat in pot 1, waardoor het heel wat kleppers ontliep. Partizan Belgrado, Floria Talinn en Anorthosis Famagusta zijn uiteindelijk de tegenstanders

Gent werd in poule B ingedeeld bij het Servische Partizan Belgrado uit pot 2. Een meevaller, als je weet dat ook Feyenoord en Rennes de tegenstanders hadden kunnen worden. Verder vervolledigen ook Flora Talinn (Estland) en Anorthosis Famagusta (Cyprus) de poule.

Een Europese overwintering is voor Gent dus zeker een must, ook de eerste plaats in de poule zou geambieerd moeten worden.