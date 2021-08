Mathieu van der Poel geeft verstek voor Benelux Tour met rugblessure

De rugblessure van Mathieu van der Poel is nog niet voorbij. Na zijn val op de mountainbike-proef op de Spelen van Tokio was de Nederlander van Alpecin-Fenix op hoogtestage naar Livigno vertrokken, waarvan hij na een week moest terugkeren door rugpijn. Aanvankelijk werd gehoopt dat het vooropgestelde programma niet in gedrang zou komen, maar na het WK mountainbiken moet hij nu ook verstek geven voor de Benelux Tour, die maandag start.

Wat de rugblessure van Van der Poel precies inhoudt, is een zeer technisch gegeven. Het zou medisch gezien geen hernia zijn, maar toch in de buurt komen van zo’n rugkwaal. Er zit ook wat vocht tussen de ruggenwervels. De voorbije week werd geprobeerd om de rug intensief te behandelen in combinatie met training, om zo weinig mogelijk conditie te verliezen. Dat resulteerde, maar niet voldoende om de rugblessure onder controle te krijgen. Daarom dat nu de voorrang gegeven wordt aan de behandeling van de rug ten nadele van training. Pas als de rugblessure na de behandeling wegebt of gunstig evolueert, wordt een alternatief plan opgemaakt om het WK op de weg (binnen vier weken) en Parijs-Roubaix (binnen vijf weken) via een spoedprocedure voor te bereiden. Indien blijkt dat de duur van de behandeling te lang is en het conditieverlies te groot, zal Van der Poel ook verstek geven voor het WK en Parijs-Roubaix. Maar dat laatste is natuurlijk onder voorbehoud.