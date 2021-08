Rotaryclub Genk-Noord kan weer golfen voor Vincentius

Het golftoernooi van Rotaryclub Genk-Noord en de vrienden van Vincentius was meer dan 25 jaar een klassieker, tot de coronapandemie daar vorig jaar bruusk een einde aan maakte. Maar dit jaar mocht het weer, het enthousiasme was groot en de opbrengst eveneens.

Rotary Genk-Noord werkt elk jaar samen met de Vrienden van Vincentius om van het golftoernooi telkens een topper te maken. Dat toernooi levert een belangrijke financiële bijdrage om de Vincentiusvereniging te helpen in haar strijd tegen de armoede in Genk en Zutendaal.

De verwachtingen waren dit jaar hoog gespannen, want voor het eerst kon er weer een toernooi georganiseerd worden. Een buitenkans na zo lang in je kot gezeten te hebben. De verwachtingen werden ingelost, het enthousiasme was groot en er waren niet minder dan 34 ploegen van telkens vier deelnemers, die elkaar op Spiegelven bekampten in een formule Texas scramble. Bovendien volgden een veertigtal belangstellenden een initiatieles en waren er bijna 300 gasten voor het ontbijt en de barbecue. Ook slaagden de organisatie en de co-voorzitters Bernard Vanhaesebrouck en Jos Buntinx erin om de donkere regenwolken uit het Westen tegen te houden zodat het toernooi zonder hinder afgewerkt kon worden.

De best scorende teams werden beloond met mooie kunstwerken, maar de grote winnaar van de dag was de Vincentiusvereniging. Zij mochten ’s avonds, onder het goedkeurend oog van burgemeester Wim Dries, een cheque van 15.000 euro in ontvangst nemen.

(Foto’s Annelies Castermans)