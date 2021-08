Kinderen stappen in teletijdmachine tijdens podiumkampen

120 kinderen stapten onder leiding van dirigent Maestro Pierlala in een teletijdmachine en gingen in het verleden en in de toekomst op zoek naar een toonladder verdwenen muzieknoten - van Bach tot Star Wars. Door corona was er nog geen live toonmoment aan het einde van de kampen, maar werd er tijdens de week een videoclip voor ouders en vrienden ingeblikt. Met dank aan de monitoren Gitte, Hannah en Wies, aan Maestro Pierlala en aan alle kinderen.