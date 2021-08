Werkgroep Sanyang viert 10-jarig bestaan met groot feest

Voor haar 10-jarig bestaan hield de werkgroep Sanyang, die zich al tien jaar inzet om kinderen kansen tot onderwijs te geven in Gambia, een fantastisch feest in Strooiendorp. Dat werd mede mogelijk gemaakt dankzij de vele sympathisanten en sponsors.

“De opkomst was verrassend en de vele complimentjes deden ons veel plezier”, klinkt het bij de werkgroep Sanyang. Ambassadeur voor Gambia Miss Teneng Jaiteh sprak lovende woorden en zij won tot haar verrassing de hoofdprijs van de tombola.

“Van zodra we weer in Gambia zijn, starten de werken voor het nieuwe dak van de kleuterschool en kunnen we ook de kookhoek en refter voor de kindjes vernieuwen”, klinkt het. “Ook de sponsoring voor kindjes in de basisschool en de studentenbegeleiding lopen verder. Dankzij giften van schoolmateriaal en knutselgerief wordt het een heel creatief schooljaar voor de drie scholen waar we lesjes geven in hygiëne en creatief leren. De werkgroep dankt iedereen ter ganser harte voor hun aanwezigheid en steun.”

Alle info: www.slbs-sanyang.com