Maximilian Schachmann geeft op voor dertiende etappe in Vuelta: “Het had geen zin om hem te laten starten”

“Maximilian voelde zich de voorbije dagen niet goed en heeft afgelopen nacht slecht geslapen. Hij had spierpijn en kon niet recupereren van de warmte en stress van de etappe. Het had geen zin om hem vandaag van start te laten gaan”, zei Steffen Radochla, sportief directeur van BORA-hansgrohe.

“De Vuelta was een van mijn doelen dit seizoen en ik ben ontgoocheld dat ik niet in vorm ben”, zei Schachmann, dit voorjaar net als in 2020 winnaar van Parijs-Nice. “Ik heb de voorbije dagen veel afgezien en ik hoopte dat de vorm terugkeerde, maar dat is niet gebeurd. Ik moet nu bekijken hoe ik zo snel mogelijk weer op niveau kan raken.”

Schachmann stond op de 103e plaats in het algemeen klassement, op 1 uur 41 minuten en 15 seconden van de Noorse leider Odd Christian Eiking.