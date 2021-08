Knuffelturnen voor peuters en kleuters

Zondag (29 augustus) kunnen peuters en kleuters met hun ouders of grootouders heerlijke momenten beleven tijdens een workshop knuffelturnen in Hall 20.

“Knuffelturnen is een plezante manier van bewegingsopvoeding voor jonge kinderen”, vertelt diensthoofd Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “Het gaat om bewegen, voelen, genieten en ontspannen. De peuters, kindjes vanaf 12 maanden tot 2,5 jaar, zijn welkom van 10 tot 10.45 uur en de kleuters van 2,5 jaar tot 5 jaar verwachten we van 11 tot 11.45 uur in Hall 20. De deelnameprijs bedraagt 5 euro per sessie, ter plaatse te betalen.”

Inschrijven kan nog altijd via Sonja Doomen (sonja.doomen@heers.be) of Evelien De Keyser (evelien.dekeyser@heers.be).