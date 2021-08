Ouders van medische zorgenkinderen even ontlasten. Dat is het doel van Casa Corlien. De Peltse Heleen Beyen richtte de vzw op bij gebrek aan een gespecialiseerde thuisoppasdienst voor haar eigen zoon, die medische zorgen nodig heeft. Heleen wil haar project nu onder de aandacht brengen, want voor veel ouders maakt een gespecialiseerde thuisoppas een wereld van verschil.