Landense Joggingclub helpt sportievelingen 5 km te lopen

“Normaal starten we altijd eind maart met een nieuwe reeks ren-je-fit, maar door Covid-19 was dit niet haalbaar. We zijn dus enorm verrast dat we, ondanks de late oproep, vandaag met 17 sportievelingen zijn gestart”, zegt Danny Conard, voorzitter van de Landense Joggingclub vzw. “Onder de begeleiding van ervaren joggers zullen zij in tien weken op maandag, woensdag en vrijdag hun training opbouwen om dan ook samen op vrijdag 5 november de 5 km te lopen zonder stappen. Deelnemen kan nu nog, maar eens een paar weken verder is dit voor beginners niet meer in te halen.”

Info/inschrijving: Danny Conard, 0468/28.59.15 of ljcvzw@gmail.com