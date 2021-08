Riemstse kinderen sluiten vakantie af met topactiviteit

Woensdag 25 augustus sloten zowel de Grabbelpassers (6- tot 12-jarigen) als de Swappers (12- tot 16-jarigen) hun vakantie af in stijl. Zo’n 140 jongeren genoten van een stralende dag in Toverland.

In een betoverende wereld vol avontuur, originele speellandschappen en spectaculaire attracties konden de kinderen zich naar hartenlust uitleven. Voor sommigen moest het al wat uitdagender zijn dan voor anderen, maar iedereen vond er zijn gading. ’s Middags mocht een frietje natuurlijk niet ontbreken. De ene leuke attractie volgde de andere op en zo vloog de dag al vlug voorbij. Het was een superleuke dag waar deze Riemstse kinderen nog lang aan zullen terugdenken. Het was alvast een mooie afsluiter van de zomervakantie.