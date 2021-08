Limburgse scholen hopen op 'zo normaal mogelijk schooljaar'

Volgende week woensdag is het zover, dan gaat het nieuwe schooljaar van start. Voor sommigen mocht de vakantie wellicht wat langer duren, voor anderen wordt het dan weer een blij weerzien met de juf of meester. En dat weerzien zal terug zonder mondmasker mogen, want de regering versoepelde nog heel wat coronamaatregelen voor de start van het nieuwe jaar. In basisschool De Schans - De Luchtballon in Heusden-Zolder hopen ze dan ook een normaal schooljaar te kunnen beleven.