PXL-docente Jonne Jorissen in de bres over de taalgrens

De 30-jarige PXL-docente Jonne Jorissen uit Wellen heeft een groot hart voor dieren. Zo is ze al enkele jaren vrijwilliger bij LostDogzzz vzw (een vereniging die vermiste honden en hun baasjes herenigt), sinds iets meer dan een jaar ook bij Animal Rescue Service en is ze secretaris van de Wellense Teckel Club. Toen Animal Rescue Service een actie ‘op poten’ zette om spullen voor de dieren in te zamelen, twijfelde de Wellense geen seconde: ze trok haar laarzen aan en ging over de taalgrens op zoek naar dieren en mensen in nood.

“Toen Matthieu Helleputte van Animal Rescue Service een oproep deed om spullen voor de dieren in de getroffen gebieden in te zamelen, deelde ik het bericht op Facebook met mijn adres erbij”, steekt Jonne Jorissen (30) van wal. “De mensen kwamen spontaan spullen, voeding, mandjes, kattenbakken, snoepjes en zelfs hondenkleding aan de deur brengen. Ook kregen we van enkele gulle sponsors voeding en dierenspullen. Na slechts 24 uur hadden we genoeg ingezameld om twee paardentrailers, een camionette en een auto tot de nok vol te vullen.”

“Op 22 juli zijn we dan een eerste keer naar de getroffen gebieden gereden", vertelt Jonne. “Meer dan de helft van de spullen hebben we afgezet bij Roll’N’Dogs, een trimsalon in Theux. Deze lieve mensen verdelen de goederen verder aan dorpsgenoten en mensen uit de omliggende dorpen die getroffen zijn. Het andere deel brachten we naar het inzamelpunt Ecole Saint-Michel in Esneux, waar ze heel blij waren met alles voor dieren. De draadkooien werden zelfs onmiddellijk weer ingeladen door een man die bezig was om de honden van buurtbewoners weer veilig bij hun baasjes te krijgen.”

Hotdogs

“In Tilff maakten we dan nog enkele inwoners blij met wat eten voor hun huisdieren”, gaat Jonne verder. “Matthieu van Animal Rescue Service is op 26 juli ook nog met een volle trailer naar SAPAD Florennes asbl gereden en afgelopen woensdag reden we weer met drie gevulde wagens vol speeltjes, eten en halsbanden voor honden en katten richting Luik. Deze keer zijn we door de meest getroffen dorpjes Méry, Hony, Trooz en Chaudfontaine gereden om deur aan deur de mensen met huisdieren te bereiken. Het was niet alleen maar uitdelen, de meeste mensen wilden ook graag hun verhaal kwijt. Iedereen was zo ontzettend dankbaar en dat is waar we het om deden.”

Deze week rijdt Matthieu zelf opnieuw tot daar om nog meer gedoneerde spullen uit te delen aan de mensen daar. “Ook de Wellense Teckel Club gaat donderdag naar Luik om hotdogs - hoe kan het ook anders: teckels… worstenhondjes - te bakken voor de mensen in de meest getroffen gebieden en om gedoneerde spullen te brengen”, aldus Jonne.

Winkel leeggekocht

“Daarnaast heb ik ook spullen, eten, drank, kuisproducten en campingvuurtjes ingezameld voor de mensen uit de getroffen gebieden”, vertelt Jonne. “Nathalie Morrier en Jennefer Knuts uit Diepenbeek hadden een oproep op Facebook gepost om voeding, drank, poetsproducten enzovoort in te zamelen en rechtstreeks naar Luik te brengen. Ik wilde graag zelf wat boodschappen doen om dan alles aan hen mee te geven. Enkele collega’s, vrienden en familieleden hoorden hiervan en wilden ook graag hun steentje - of centje - bijdragen. Mijn vriend en ik zijn dan met hun donaties de Colruyt maar gaan leegkopen.”

“Nathalie en Jennefer hadden ondertussen ook een heel mooi bedrag ingezameld en opgekocht”, gaat Jonne verder. “We brachten onze gekochte spullen naar Diepenbeek en van het een kwam het ander: ik reed met onze camionette mee naar de getroffen gebieden. Op 26 juli vertrokken we richting Luik en als eerste bezochten we het inzamelpunt in Tilff, waar we de inhoud van één camionette achterlieten. Daarna reden we door de kleine dorpjes en klopten we aan elke deur of mensen voeding, drank, kuisproducten, verzorgend materiaal of zelfs speelgoed nodig hadden. Na een hele dag rondrijden hebben we de laatste spullen afgezet bij het inzamelpunt in Esneux.”

Alles kwijt

Of de toestand er dan zo schrijnend is? Heel simpel volgens Jonne: ja. “In de meeste dorpen is er al veel opgeruimd, maar we hebben echt vreselijke dingen gezien en ongelooflijk trieste verhalen gehoord”, vertelt de Wellense. “Het water heeft in de zwaarst getroffen dorpen tot op het eerste verdiep gestaan en de kracht van het water heeft achtergevels en zelfs volledige huizen weggerukt. Mensen moesten tijdens de evacuatie hun huisdieren achterlaten en kozen er dan maar voor om erbij te blijven. Auto’s staan volledig kapot langs de weg of liggen in het water. De inwoners zijn nog overal bezig om alle modder uit hun huis te krijgen.”

“Sommige mensen kwamen nu pas voor de eerste keer terug naar hun huis”, zegt Jonne. “Ze zijn vaak alles van het gelijkvloers kwijt en de geur die er hangt, is op sommige plaatsen niet te harden. Maar hoe triest en uitzichtloos de situatie ook lijkt, de mensen zijn er altijd even vriendelijk, bieden je zelfs eten en drinken aan en kunnen (gelukkig) nog altijd lachen en mopjes maken. Zoals ze het zelf zeggen: Flamands? Wallons? Non, nous sommes tous des Belges!”

Op de groepsfoto staat Jonne helemaal rechts op de foto. Voor de volledigheid, vlnr: Wim Morias, Kathleen Vaneyen, Matthieu Helleputte, Melissa Partoens en Jonne Jorissen.