Officieel: Antwerp neemt verdediger Dorian Dessoleil over van Charleroi

Dessoleil komt over van Charleroi, waar hij sinds 2015 onafgebroken aan de slag was. Dessoleil speelde bij de Carolo’s 203 wedstrijden, goed voor 13 goals. De transfer hing al een tijdje in de lucht. Dessoleil tekent bij Antwerp een contract van drie seizoenen, met een optie op een extra jaar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen