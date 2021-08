Pieter Serry blijft twee jaar langer bij Deceuninck-Quick-Step: “Dit is erg bijzonder”

Serry rijdt al sinds 2013 voor het team, vooral in dienst van de kopmannen. Begin volgend jaar begint hij aan zijn tiende seizoen bij de ploeg van Patrick Lefevere.

“Dit is erg bijzonder”, reageert Serry. “Dit betekent dat ik al bijna een decennium met min of meer dezelfde mensen werk, dat is heel fijn. Op een gegeven moment voelt alles zo natuurlijk aan dat je eigenlijk van een familie kan spreken. Het betekent ook veel om deel uit te maken van een winnend team en bij te dragen aan de overwinningen. Ik ben zelf geen winnaar, maar ik help anderen de overwinning te pakken en daar voel ik veel waardering voor. Ik hoop het team de komende seizoenen zo veel mogelijk te kunnen blijven helpen.”

“Pieter werkt altijd hard en geeft alles voor de doelstellingen van het team”, aldus CEO Patrick Lefevere. “We weten waartoe hij in staat is en hij wordt erg gewaardeerd binnen de Wolfpack. Tijdens zijn eerste jaren heeft Pieter veel ervaring opgedaan en nu is hij een van de jongens in het team die de jongere renners begeleidt. Hij lacht altijd en creëert zo een leuke sfeer, wat ook belangrijk is voor een winnende ploeg.”