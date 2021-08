Hoe een andere, nog ergere vijand de Amerikanen noodzaakt om met de taliban samen te werken

Spelen de aanslagen in Kaboel in de kaart van de taliban? — © NYT

“We delen momenteel informatie met de taliban om verdere aanslagen te helpen voorkomen”, vertelde de Amerikaanse generaal Kenneth F. McKenzie donderdagavond op een persconferentie. Of hoe de gezworen vijanden Amerikanen én taliban plots samenwerken nu IS-K zich met de zaak is gaan moeien. Tekenend voor de toekomst? Spelen de aanslagen in de kaart van de taliban zodat ze voor de Amerikanen plots het minst slechte alternatief in Afghanistan blijken?