Kim Kardashian draagt trouwjurk om te “hertrouwen” met Kanye op releasefeest van zijn nieuw album

Veel vreemder kan het nu toch niet meer worden. Op de derde releaseparty voor zijn nieuwe plaat Donda - die nog altijd niet uitgebracht is - heeft Kanye West zijn ex-vrouw Kim Kardashian in haar trouwkleed het podium laten opkomen om te hertrouwen met hem. Niet echt: de twee zijn niet opnieuw een koppel.

Al wekenlang zitten de fans van Kanye West te wachten op zijn nieuwe plaat. Donda, genoemd naar zijn moeder, werd al meerdere keren uitgesteld nadat de Amerikaanse rapper er naar verluidt nog niet helemaal tevreden mee was. Al tweemaal hield hij wel een luisterevent voor zijn fans, waar hij de eerste keer niets zei en de tweede keer opviel met een erg vreemd visueel spektakel.

Donderdagavond ging de rapper nog verder. De derde releaseparty werd gehouden in Soldier Field in Chicago en was andermaal een visueel spektakel. Zo was onder meer opmerkelijk hoe de rapper zijn geboortehuis uitstapte terwijl het in vlammen opging. Een breuk met zijn verleden? Fans wisten niet wat ze eruit konden opmaken. Hij stak zichzelf ook in brand, de vlammen moesten op het podium geblust worden. Kwamen ook op het podium: Marilyn Manson en DaBaby.

Nog vreemder werd het toen zijn ex-vrouw Kim Kardashian het podium opkwam in haar trouwjurk. De twee hertrouwden, zo leek het, al was het puur fictief. Volgens bronnen van showbizzsite TMZ zijn de twee nog altijd uit elkaar. Naar verluidt heeft Kanye West, die zijn officiële naam trouwens laat veranderen in het korte Ye, zelfs een nieuwe vriendin.

En voor wie het zich afvraagt: de nieuwe plaat van Kanye is opnieuw niet uitgekomen. Wanneer dat wel zal gebeuren, blijft een mysterie. De fans maken hun ongenoegen al weken kenbaar op sociale media. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

(gjs)