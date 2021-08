Paolo Lorenzi (39) beëindigt carrière na verlies in kwalificaties US Open: “New York is mooie plaats om te stoppen”

De Italiaan Paolo Lorenzi bergt zijn tennisrackets na een profcarrière van achttien jaar definitief op. Dat maakte hij bekend na zijn nederlaag in de tweede kwalificatieronde van de US Open tegen de Fransman Maxime Janvier.

“Geen professioneel tennis meer voor mij. Ik heb altijd van New York gehouden, dit is een mooie plaats om te stoppen”, zei de 39-jarige Lorenzi na zijn laatste match, die hij met 6-4 en 6-3 verloor.

Op de US Open tekende de Italiaan in 2017 voor zijn beste resultaat op een grandslam. Hij haalde toen de vierde ronde. De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson hield hem uit de kwartfinales.

Lorenzi bereikte dat jaar de 33e plaats op de wereldranking, zijn hoogste notering. Hij speelde vier ATP-finales en veroverde in juli 2016 zijn enige titel, in het Oostenrijkse Kitzbühel. Ook in het dubbel won de Italiaan één toernooi, in 2013 in het Chileense Santiago aan de zijde van zijn landgenoot Potito Starace.

De in Rome geboren Florenzi woont tegenwoordig in Florida. Hij wil graag in de tenniswereld blijven. Zo werkte hij al voor Sky Italia tijdens Wimbledon en dat zal hij in november ook doen tijdens de ATP Finals in Turijn. Lorenzi overweegt ook een trainerscarrière. “Ik wil mijn passie delen met andere mensen. Hopelijk lukt mij dat. Tot nu lag mijn focus op New York, waar ik mijn beste tennis wilde spelen. Vanaf nu richt ik mijn aandacht op iets anders.”