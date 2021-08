Hasselt

Donderdagavond is Bonta geopend, een gloednieuw vleesrestaurant gelegen op de site van club Versuz in Hasselt. Bonta vervangt daar Crudo, waarvan de hele crew verhuisde naar Trentanove in Quartier Bleu. Horecabaas Maurice Vroonen werkt in Bonta samen met de Antwerpse slager Luc De Laet.