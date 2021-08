Wat een sprookje: voor het eerst haalt een ploeg uit dwergstaat Gibraltar een Europese groepsfase

De Lincoln Red Imps: u had er waarschijnlijk voor vandaag nog niet van gehoord. De Red Imps is een topploeg in Gibraltar, en het schreef donderdagavond geschiedenis.

De Lincoln Red Imps klopten namelijk het Letse Riga FC na verlengingen met 3-1, waardoor voor het eerst in de geschiedenis van het voetbal een ploeg uit Gibraltar doorstoot naar een Europese groepsfase, in dit geval de Conference League.

De Red Imps startten hun voorrondes zowaar in de Champions League (eerste voorronde). Daarin werd het Luxemburgse Fola uitgeschakeld na een 5-0 overwinning in de terugwedstrijd. In de tweede voorronde was Cluj echter te sterk, en dus moesten de Red Imps naar de Europa League-voorrondes. Daarin kon het niet winnen van Slovan Bratislava, waardoor de Red Imps nog de laatste voorronde van de Conference League moesten afwerken. Riga FC was de favoriet om de groepsfases te halen, maar het waren de Red Imps die na verlengingen voetbalgeschiedenis schreven voor hun land.

Gibraltar is het kleinste UEFA-land, en dus is deze prestatie van de Red Imps redelijk straf. Pas sinds 2014 spelen clubs uit Gibraltar ook Europese tornooien, al waren dat tot nu toe enkel voorrondes. Zien we de Red Imps straks spelen tegen AA Gent in de groepsfases?