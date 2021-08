LIVE. Welke ploegen treft KRC Genk in de groepsfase van de Europa League?

Waarschijnlijk drie kleppers, maar Genk wil overwinteren

Ook al zit KRC Genk in pot 2, toch wachten waarschijnlijk confrontaties met drie kleppers. “Het niveau van het deelnemersveld is aanzienlijk gestegen”, beseft algemeen directeur Erik Gerits, die samen met operations manager Robin Godderie KRC Genk ter plaatse vertegenwoordigt.

“Dat heeft natuurlijk te maken met de oprichting van de Conference League, waardoor er geen 48 maar 32 ploegen deelnemen aan de Europa League. Clubs als Napoli, Lazio, Lyon, Monaco, Leicester en Leverkusen link je eerder aan de Champions League. Dat maakt het alleen maar aantrekkelijker. Mijn voorkeur? In eerste instantie mikken wij sportief zo hoog mogelijk en willen we overwinteren. Liefst als nummer één of twee naar de volgende fase van de Europa League, desnoods als nummer drie naar de tussenronde in de Conference League. Tegelijkertijd gunnen we onze fans zo mooi mogelijke affiches tegen internationale topclubs. Dat lukt in elk geval, kleintjes zijn er niet meer bij”, aldus Gerits.