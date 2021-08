OPROEP. Weet jij wie het huppelende meisje op Melsbroek is?

Haar foto ging de hele wereld rond: van de VS tot Mongolië stond de foto van het huppelende meisje op Melsbroek op nieuwssites allerhande, op sociale media was ze alomtegenwoordig. De foto van het gezin dat net geland was in ons land na evacuatie uit Kaboel is uitgegroeid tot een symbool van hoop.

Heb jij een idee wie het meisje is? Laat het ons weten via een mailtje naar oproep@mediahuis.be. Vergeet je telefoonnummer niet achter te laten.