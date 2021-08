Bekijk hier de mooiste zomerfoto’s van onze lezers, deel 9

LEES OOK. Stuur hier uw mooiste zomerfoto’s in en zie ze schitteren in Goesting

Maak deze zomer een prachtige foto in eigen provincie die de schoonheid van Limburg en/of dat heerlijke zomergevoel alle eer aandoet, en stuur ‘m in via bovenstaande link. De allermooiste beelden krijgen elke zaterdag een plek op de backcover van Goesting, en komen in een online poll voor onze lezers terecht: wie de meeste stemmen verzamelt, wint een iPhone 12. Hoe schoon is dat?

Dit zijn onze favorieten van deze week. Je vindt deze beelden ook terug op de backcover van weekendmagazine Goesting op zaterdag 21 augustus.

Paarse pracht

Foto ingestuurd door Christa Hermans

“Hoe mooi is de heide op de Teut in Zonhoven,” schrijft Christa uit Beringen.

Glimlachende geitje

Foto ingestuurd door Ghislaine Tielens uit Lanaken

“Eindelijk een straaltje zon! Het geitje lijkt wel te glimlachen van blijdschap.”

Wonderlijk wandelen

Foto gemaakt door Jos Bollen uit Maasmechelen

“Wandelen is een unieke beleving aan de Apermansvijver in Oprimbie.”

Maïs magie

Foto gemaakt door Liesbeth Lathouwers uit Bilzen

“Het maïsdoolhof in Waltwilder is een spannende uitstap voor onze kleindochter.”

