Brian Priske (ex-KRC Genk) verschijnt halfnaakt op de persconferentie na kwalificatie: “Ik had dit beloofd”

“Rudi (Cossey, red.) had me gisteravond gezegd: Coach, we gaan 3-0 winnen, hè. Ik zei: Oké, als dat lukt en we pakken ook onze eerste clean sheet, dan sta ik zonder kleren de pers te woord.” Officieel was het geen 3-0, maar we zijn blij dat hij het toch gedurfd heeft. De ongeziene beelden gaan intussen ongetwijfeld de wereld de rond. “Ja, zo ver had ik niet nagedacht.” (lacht)

Over de prestatie van zijn team was hij uiteraard lovend. “We hebben echt een heel goeie match gespeeld. We hebben er alles aan gedaan om te winnen en het is ons gelukt. De voorbije twee maanden is hier zo veel gebeurd en zijn hier zo veel nieuwkomers neergestreken. Tot nu toe liep het een beetje minder, maar dit succes is enorm belangrijk. Iedereen verdient dit.”

Zeker ook Butez, de penaltyheld. “Klopt, zeker na de uitstekende dingen die Jean dit seizoen al getoond heeft”, aldus Priske, die zijn shirtje intussen opnieuw aan had en verder mocht gaan feesten met de staf en zijn spelers.