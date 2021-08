Niels Destadsbader maakt droom waar en gaat padelclubs oprichten op meerdere plaatsen in Vlaanderen

Na Marc Coucke gaat nu ook zanger/presentator Niels Destadsbader investeren in de razend populaire sport padel. Hij gaat terreinen aanleggen op meerdere plaatsen, zo was donderdagavond te zien in het Eén-programma Vlaanderen herleeft. “Een nieuw ideetje”, noemde de West-Vlaming het zelf.

In Vlaanderen herleeft was te zien hoe Niels Destadsbader tijdens de coronacrisis wegens de vele weggevallen optredens dan maar meer aan het padellen ging met vrienden. En dat heeft hem “een nieuw ideetje” gegeven, zo zei hij. “Ik heb er altijd van gedroomd om een eigen tennisclub te hebben, en nu ga ik zelf enkele padelclubs beginnen.”

Hij toonde de ontwerpen van de velden op zijn tablet. Het is duidelijk dat de plannen heel concreet zijn. “We willen bekijken om het op meerdere plaatsen te doen”, zegt de zanger uit Deerlijk. “Dat is de ambitie. De naam wordt Viva Padel, met telkens acht veldjes per locatie.”

Padel zit de jongste jaren ongelooflijk in de lift in ons land. De velden schieten overal ter lande als paddenstoelen uit de grond en onder andere ondernemer Marc Coucke kondigde plannen aan om fors te investeren in de aanleg van velden.

