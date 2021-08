Meer dan acht uur per dag verplicht naar de staatstelevisie kijken, dat is de moderne dwangarbeid in Rusland. In een schriftelijk interview van 52 pagina’s met The New York ­Times vertelt oppositieleider Aleksei Navalny hoe het regime de gevangenen mentaal probeert te kraken. Toch blijft hij ­optimistisch over de toekomst en over de verkiezingen voor de Doema in september.