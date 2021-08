Remco Evenepoel noemde de zege in de Duivenkoers in Overijse een van de strafste uit zijn carrière. Gezien de concurrentie - geen WorldTour-niveau - kan je daarover discussiëren, maar het was zeker een van de vreemdste zeges én een sollicitatie voor een WK-ticket. “Ik zal de beslissing van de bondscoach respecteren en niet kwaad zijn als ik niet geselecteerd word.”