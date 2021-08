Gewonden werden van de omgeving van de luchthaven weggevoerd in kruiwagens. Het was gisteravond nog niet geweten hoeveel mensen er precies omkwamen bij de bomaanslagen, maar het zijn er vele tientallen, onder wie ook minstens 12 Amerikaanse militairen. — © Barzan Sadiq NYT

KABOEL

Minstens 60 burgers en 12 Amerikaanse militairen lieten gisteren het leven bij bomaanslagen in Kaboel, opgeëist door de lokale afdeling van terreurgroep IS. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde in een televisietoespraak aan hard terug te zullen slaan: “We zullen niet vergeven. We zullen niet vergeten. We zullen jullie opjagen en laten boeten.”