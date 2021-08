Aan de kust van het Nederlandse Texel is het lichaam aangespoeld van de Duitse multimiljonair Kai Wünsche. Hij zou begin vorige week overboord zijn geslagen van het luxe-cruiseschip Europa, op weg naar Antwerpen. De 81-jarige Wünsche was een bekende zakenman in Duitsland, hij was onder meer eigenaar van het luxe-modelabel Joop!.