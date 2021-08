Antwerp vergezelt KRC Genk in de groepsfase van de Europa League. Op de Bosuil wiste de Great Old de 4-2-nederlaag tegen Omonia Nicosia uit de heenmatch uit. Na 90 en 120 minuten stond het 2-0 na onder meer een doelpunt van Pieter Gerkens. In de strafschoppenserie miste de Bilzenaar, maar kroonde doelman Jean Butez zich tot held van de avond.