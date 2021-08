Yellow Tigers verliezen op EK van Frankrijk en treffen topper Italië in 1/8ste finales

Met de kwalificatie voor de 1/8ste finales al op zak, eindigden de Belgische vrouwen de groepsfase van het EK volleybal donderdag in Belgrado met een 3-1-nederlaag tegen Frankrijk (27-25, 13-25, 25-19, 25-20). De Yellow Tigers eindigen zo als vierde in groep A en ontmoeten topper Italië in de volgende ronde.