‘Het rad’-kandidaat blundert wanneer hij het geheim van Miss België Kedist Deltour probeer te raden

Miss België Kedist Deltour maakt donderdag haar opwachting in Het rad en onthult een pittig geheim. De letterzetter vertelt over hoe ze een bomaanslag overleefde, maar helaas kan Nino dat geheim niet raden. De zenuwachtige kandidaat blundert wanneer het zijn beurt is en gokt dat Kedist een bomaanslag had ‘overloofd’. “Wat is er gebeurd?”, klinkt het in Het rad.