Republikeinse politici vragen ontslag van president Biden die “bloed aan zijn handen heeft”

De Democratische president moet ofwel zelf opstappen ofwel uit zijn functie worden ontheven via een impeachmentprocedure, zeggen verschillende oppositieleden aan de Amerikaanse zender Fox News.

LIVE. IS eist aanslagen in Kaboel op, meerdere Amerikaanse soldaten omgekomen

“Joe Biden heeft bloed aan zijn handen”, schrijft Elise Stefanik, de nummer drie van de Republikeinse partij, op Twitter. Ook Nikki Haley, gewezen ambassadeur van de VS bij de Verenigde Naties, stelt dat Biden na de aanslag van donderdag niet langer kan aanblijven.

Fox News citeert nog enkele andere Republikeinse volksvertegenwoordigers die de oproep steunen. Zo stelt het Texaanse congreslid Ronny Jackson op Twitter dat “het moment is aangekomen om Biden te impeachen wegens grove nalatigheid in Afghanistan”. “We verdienen beter dan iemand die halsstarrig de ergste crisis in jaren negeert.”

Biden heeft nog niet gereageerd op de kritiek van de oppositie.