Adieu. Bye-Bye. Auf Wiedersehen. Adios. We zijn eind augustus en Anderlecht ligt alweer uit Europa. Op Vitesse werd met 2-1 verloren en na het gelijkspel in de heenmatch was dat niet genoeg. Paars-wit voetbalde dramatisch en ging ten onder. Het bestuur mag dan wel zeggen dat dit niet tot een crisis zal leiden, maar RSCA davert toch weer. Het wordt een lang seizoen.