Hoe lang gaat de batterij mee en wat als hij leeg is tijdens de rit? Eerste hulp voor de elektrische fietser

Een elektrische fiets biedt comfort tot en met. Maar soms ook stress. Zeker als de display op je stuur aanduidt dat de batterij bijna leeg is en je niet direct een ‘tank-station’ in de buurt hebt. Het is dan gefrustreerd en nagelbijtend rijden, zoals met een bijna lege benzinetank. En hopen op een laadpunt. Hoe vermijden we dat en wat doen we? We vragen het aan Marc Groven, zaakvoerder bij iBike, en Raf Laurencin, fietsexpert en lid van onze Bicycle Board.