Ben Hermans heeft in de Tour Poitou-Charentes zijn vijfde zege van het seizoen geboekt. De Diepenbekenaar van Israel Start-Up Nation was de beste in de individuele tijdrit. Hermans was één seconde sneller dan John Archibald. De nieuwe leider heet Connor Swift (Arkéa-Samsic), Hermans prijkt op plaats elf.