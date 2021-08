DRUIVENKOERS

Eén van de gegadigden voor de laatste WK-tickets is Truienaar Tim Wellens. De oud-winnaar van de Brabantse Pijl maakte in de Druivenkoers kennis met de lastige Flandrienlus en hield daar een 18de plaats aan over. “Een dichtere ereplaats had gekund, als ik minder dom had gekoerst.”