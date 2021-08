Club-spelers dromen weg bij komst van Messi en co, maar prediken realisme: “Zelfs derde plaats wordt moeilijk”

“Groep A, het wordt PSG en City”, lachte Ruud Vormer tijdens de loting. Half grappend, half dromend. Zijn voorspelling werd werkelijkheid: straks komen Messi, Neymar en De Bruyne naar Jan Breydel. Sterretjes fonkelden meteen in de ogen van de blauw-zwarte spelersgroep, al leefde het besef ook meteen dat doorstoten in de Champions League een mission impossible is. “Guardiola is een inspiratie voor mij”, bekende Clement.