Luca Brecel probleemloos voorbij kwalificatieronde op Northern Ireland Open snooker

De 26-jarige Limburger zat meteen in zijn ritme. Met een 97 break won hij de openingsframe. Na winst in frame twee, potte Brecel (WS-44) in frame drie een 83 break weg, waarna hij ook frame vier won. White kon in de vier frames slechts 42 punten tegenscoren.

De 30-jarige White, die in zijn loopbaan het Indian Open en de Paul Hunter Classic won, verloor vorig jaar na een slecht seizoen zijn tourkaart en moet nu terug als amateur door het leven.

De eindfase van de Nothern Ireland Open wordt betwist van 10 tot 17 oktober in het Noord-Ierse Belfast.