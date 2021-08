Jens Schuermans zevende in shorttrack op WK MTB, Amerikaan Christopher Blevins pakt titel

Belgisch kampioen Jens Schuermans is donderdag als zevende geëindigd in de shorttrackwedstrijd tijdens de wereldkampioenschappen mountainbike in het Italiaanse Val di Sole.

Voor het eerst stond een shorttrackproef geprogrammeerd tijdens de wereldkampioenschappen mountainbike. Schuermans bewees de voorbije twee seizoenen in het wereldbekercircuit al dat hij goed tot zijn recht komt in de korte wedstrijdjes over twintig minuten, en de Limburger bevestigde dat donderdag in Val di Sole met een zevende plaats op 21 seconden van winst.

De wereldtitel ging naar de Amerikaan Christopher Blevins, voor de Braziliaan Henrique Avancini en de Duitser Maximilian Brandl. Bij de vrouwen haalde de Zwitserse Sina Frei het voor de Britse Evie Richards en de Franse Pauline Ferrand-Prévot.