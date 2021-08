Vier inbraken in Hasselt

In de Pieter Corbeelstraat in Hasselt is donderdagmorgen ingebroken in een garage. De daders stalen er een corssmotor. Op de Maastrichtersteenweg werd een inbraak vastgesteld in een appartement. De inbrekers drongen binnen via de garagepoort. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. Ook in een andere flat werd ingebroken. Het is nog niet duidelijk of de daders iets meenamen. Op de Grote Baan was er ook een inbraak in een flat. Ook daar is de buit nog niet gekend. maw