Snelheidscontroles op vier plaatsen in Tongeren

Politie Tongeren heeft donderdag snelheidscontroles gehouden op vier plaatsen in de stad. In de bebouwde kom in de Elderenstraat reden 66 van de 490 gecontroleerden te snel. Een snelle bestuurder haalde 84 km/u en hij had ook cannabis gerookt. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Op de Viséweg zijn 5 van de 127 gecontroleerden geflitst omdat ze sneller dan 70 km/u reden. Op de Molenweg zijn 66 snelheidsovertreders beboet. Een opgefokte bromfiets werd in beslag genomen. Een tractorbestuurder kreeg nog een boete omdat zijn strobalen niet werden vastgezet op de aanhangwagen. Bovendien had de man geen geldig rijbewijs om met de combinatie te rijden. De politie heeft in de Neremweg waar 50 mag worden gereden 34 bestuurders geflitst. Een buitenlandse bestuurder zonder rijbewijs reed in een onverzekerde auto en hij had te veel gedronken. Die auto werd getakeld. maw